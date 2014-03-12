马来西亚请求印度协寻失踪客机

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透新德里3月12日 -印度外交部周三表示，马来西亚请求印度帮助寻找失踪的马航MASM.KL客机。搜救范围进一步扩大，覆盖了从中国到安达曼海的区域。
“自昨天以来，马来西亚和印度已经进行接洽，双方讨论了设置联络对口。联络对口将确定需要何种帮助以及印度所能提供的协助，”印度外交部发言人称。
发言人称尚未决定印度将搜寻哪个区域。印度在安达曼群岛和尼古巴群岛驻扎有大量军队，印度海军也在马六甲海峡巡航。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。