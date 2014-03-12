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时事要闻 | 2014年 3月 12日 星期三 14:59 BJT

马来西亚请求印度协寻失踪客机

路透新德里3月12日 -印度外交部周三表示，马来西亚请求印度帮助寻找失踪的马航MASM.KL客机。搜救范围进一步扩大，覆盖了从中国到安达曼海的区域。

“自昨天以来，马来西亚和印度已经进行接洽，双方讨论了设置联络对口。联络对口将确定需要何种帮助以及印度所能提供的协助，”印度外交部发言人称。

发言人称尚未决定印度将搜寻哪个区域。印度在安达曼群岛和尼古巴群岛驻扎有大量军队，印度海军也在马六甲海峡巡航。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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