马来西亚称与美国同意升级两国关系

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚总理纳吉布周日表示，他与美国总统奥巴马已经同意提升两国关系至“全面合作伙伴关系”。
纳吉布与奥巴马会谈过后召开联合记者会，他表示，“这标志着我们的关系进入新的阶段，在经济、安全、教育、科学及科技上加强合作。”
纳吉布同时表示，两国领袖在论及南中国海领土紧张关系时，一致认为遵守国际法的重要性。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。