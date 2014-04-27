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时事要闻 | 2014年 4月 28日 星期一 07:18 BJT

马来西亚称与美国同意升级两国关系

路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚总理纳吉布周日表示，他与美国总统奥巴马已经同意提升两国关系至“全面合作伙伴关系”。

纳吉布与奥巴马会谈过后召开联合记者会，他表示，“这标志着我们的关系进入新的阶段，在经济、安全、教育、科学及科技上加强合作。”

纳吉布同时表示，两国领袖在论及南中国海领土紧张关系时，一致认为遵守国际法的重要性。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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