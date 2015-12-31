马来西亚一马发展将以17亿美元出售一物业项目权益

路透吉隆坡12月31日 - 马来西亚陷入困境的国有基金一马发展(1MDB)表示，将作价74.1亿马币(林吉特)(17亿美元)，将吉隆坡一开发项目的60%权益出售给马来西亚Iskandar Waterfront Holdings及其合作伙伴--中国国有企业中国中铁股份有限公司

一马发展周四发布公告称，Iskandar Waterfront Holdings将买下这部分权益的60%，中国中铁将购买剩余部分。

一马发展还称，此次出售应该会在明年6月底前完成。(完)