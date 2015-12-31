马来西亚一马发展将以17亿美元出售一物业项目权益

宝马高管称计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报道
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透吉隆坡12月31日 - 马来西亚陷入困境的国有基金一马发展(1MDB)表示，将作价74.1亿马币(林吉特)(17亿美元)，将吉隆坡一开发项目的60%权益出售给马来西亚Iskandar Waterfront Holdings及其合作伙伴--中国国有企业中国中铁股份有限公司
一马发展周四发布公告称，Iskandar Waterfront Holdings将买下这部分权益的60%，中国中铁将购买剩余部分。
一马发展还称，此次出售应该会在明年6月底前完成。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。