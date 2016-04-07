马来西亚公共账目委员会报告出炉 一马发展董事会成员集体递辞呈

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚国有基金一马发展（1Malaysia Development Berhad）周四称，其董事会成员集体向财政部提出辞职，此前议会对该基金进行调查。
代表两党的公共账目委员会（Public Accounts Committee）周四上午向议会提交报告，称发现一马发展的融资和表现“不能令人满意”，呼吁对一马发展前首席执行官进行调查。
“这是个艰难的决定，鉴于当前情况，我们认为这么做是正确的，以协助公共账目委员会建议的任何后续调查，”一马发展在媒体声明中称。
“董事会成功带领一马发展渡过了一段非常具有挑战的时期，相信公共账目委员会的报告公布后，界限已划定。”
一马发展还称，其资金全都进行了报账，并未向总理纳吉布的私人账户转入26亿林吉特。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。