马来西亚公共账目委员会报告出炉 一马发展董事会成员集体递辞呈

路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚国有基金一马发展（1Malaysia Development Berhad）周四称，其董事会成员集体向财政部提出辞职，此前议会对该基金进行调查。

代表两党的公共账目委员会（Public Accounts Committee）周四上午向议会提交报告，称发现一马发展的融资和表现“不能令人满意”，呼吁对一马发展前首席执行官进行调查。

“这是个艰难的决定，鉴于当前情况，我们认为这么做是正确的，以协助公共账目委员会建议的任何后续调查，”一马发展在媒体声明中称。

“董事会成功带领一马发展渡过了一段非常具有挑战的时期，相信公共账目委员会的报告公布后，界限已划定。”

一马发展还称，其资金全都进行了报账，并未向总理纳吉布的私人账户转入26亿林吉特。（完）