马来西亚公共账目委员会报告出炉 一马发展董事会成员集体递辞呈

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚国有基金一马发展（1Malaysia Development Berhad）周四称，其董事会成员集体向财政部提出辞职，此前议会对该基金进行调查。
代表两党的公共账目委员会（Public Accounts Committee）周四上午向议会提交报告，称发现一马发展的融资和表现“不能令人满意”，呼吁对一马发展前首席执行官进行调查。
“这是个艰难的决定，鉴于当前情况，我们认为这么做是正确的，以协助公共账目委员会建议的任何后续调查，”一马发展在媒体声明中称。
“董事会成功带领一马发展渡过了一段非常具有挑战的时期，相信公共账目委员会的报告公布后，界限已划定。”
一马发展还称，其资金全都进行了报账，并未向总理纳吉布的私人账户转入26亿林吉特。(完)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5