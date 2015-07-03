马来西亚1MDB否认将近7亿美元汇入纳吉布私人账户

路透吉隆坡7月3日 （记者 Praveen Menon） - 马来西亚国家基金一马发展（1MDB）周五称，从未向马总理纳吉布提供任何资金。此前《华尔街日报》报导称，来自与1MDB有关联的银行、政府机构和企业的近7亿美元被存入纳吉布的私人账户。

该报导若属实，将是纳吉布首次直接卷入围绕1MDB的腐败指控。

马来西亚政府的一位发言人告诉《华尔街日报》，纳吉布没有将任何资金用于私人用途。

路透无法独立证实该报导。

“就今天早些时候发布的媒体报导，1MDB希望澄清我公司从未向这位总理提供任何资金，”1MDB在声明中表示。

“一些媒体报导暗示的信息，是非常不负责任的，也是企图故意诋毁我公司。”

《华尔街日报》周五援引政府调查文件称，有五笔款项存入了纳吉布的私人账户。

该报称，其中最大的两笔价值6.2亿美元和6,100万美元，是在2013年3月马来西亚选举活动期间，通过与1MDB有关联的公司存入的。

1MDB称这些媒体报导的指控“毫无事实依据”，并称这些政府调查文件的存在和真实性并未经公开证实。

马来西亚总理办公室发言人向路透表示，稍晚将发布声明。该发言人对《华尔街日报》的报导未立即作出回应。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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