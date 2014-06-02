《焦点》马来西亚影子基金1MDB入不敷出，债务激增恐殃及主权评级

路透新加坡/香港6月2日 - 在马来西亚稳定的投资级别主权评级下面，掩藏着一个潜在风险。这个风险来自该国规模达140亿美元的投资基金--1MDB，该基金业务产生的现金还不够偿还利息。

1Malaysia Development Berhad(1MDB)被认为是主权财富基金和私募投资工具的结合，由马来西亚总理纳吉布牵头担任顾问。不过110亿美元的借入资金，压得1MDB喘不过气来。

政府称，只为大约14%的债务提供担保。但投资界猜测，如果有必要，政府提供的数额可能更高。令人担忧的正是这些或有负债对马来西亚债务状况带来的潜在风险。

“我们不知道1MDB运营得究竟怎么样，”穆迪主权风险团队的资深分析师Christian de Guzman表示。“单从过去几年的借款数额来看，的确构成风险。”

1MDB几乎自成立之日起就争议不断。2009年纳吉布上台，数月之后成立了1MDB，主要为其经济转型计划中的项目提供资金。

批评人士曾质疑的问题包括：该基金的投资选择、债务规模，在一家开曼群岛基金存放的22.5亿美元资金，高盛公司(Goldman Sachs)为其处理债务问题而赚取了数亿美元，以及账目延迟、审计方变动和明显的透明度缺失。

去年11月到期的一笔19亿美元过桥贷款已经两度展期，最近一次是两周之前，以便让1MDB有更多时间来进行20亿美元的首次公开发行(IPO)。这次IPO可以减少因购买15家发电厂带来的债务。在5月23日发布的声明中，1MDB称电力业务将在今年下半年进行IPO。

2013年，1MDB负债超过130亿美元，营业现金流为8.6亿马币(2.6775亿美元)，远低于16.2亿美元的年度利息支出。若非其房地产投资组合重新评估为价值27亿马币，其亏损就将达到18.5亿马币。

总理办公室和1MDB均未回复路透的置评请求。

1MDB在2月发布声明为自己辩护，称其电力资产的增长潜力强劲。

“所有这些都说明，我们的高价值业务将能刺激市场，并为股东--马来西亚政府带来大量外商直接投资和现金利润，”该基金表示。

**触发因素**

但独立分析师还表达了担忧，称1MDB的债务可能把马来西亚推入危险境地。

“1MDB仍有些让人困惑，”美银美林经济分析师蔡学敏(Chua Hak Bin)在一份报告中指出。“但引人注目的是其高杠杆，这让人担心1MDB可能成为政府一项严重的或有负债。”

马来西亚央行数据显示，该国截至2013年底的债务与GDP之比为53.8%，远高于2008年时的43%，且接近55%的官方债务上限，若超过这一上限，政府举债就必须获得议会批准。

然而或有负债相当于GDP的15.9%，高于2008年时的9%，使政府债务及政府支持负债总计相当于GDP的69.7%，1MDB债务不列在预算内，这一点也引发质疑。

“这可以看做是绕开政府债务/GDP之比55%上限规定的一种办法，同时这项支出还不必经议会审查，”新加坡Neuberger Berman基金经理Prashant Singh表示。

在去年那场颇有争议的选举胜利后，纳吉布掌握议会微弱多数席位，可以让提高债务上限的议案获得通过，但其信誉可能受损。纳吉布还同时兼任马来西亚财长。

分析师表示，1MDB的IPO进一步延期、财务状况愈加羸弱、债务有可能继续展期，这些都会让政府陷入尴尬境地。

“这些触发因素可能以不同的形式出现，或将促使投资者在评估主权风险时更加认真地考虑1MDB问题，”安本资产管理公司亚洲分公司的助理投资经理Leong Lin-Jing表示。

Leong表示，外界认为1MDB项目并不一定会给国家带来好处，政府若明着为其提供进一步担保，将传达出一个糟糕的信号。

惠誉评级在去年7月将马来西亚的A-评级展望由稳定调降至负面。

惠誉的马来西亚主权评等分析师Andrew Colquhoun对路透表示，马来西亚的负面展望是诸多因素作用的结果，比如为1MDB等项目提供担保造成或有负债上升、经常帐盈余大幅下降等。

**关注CDS市场**

目前，投资者仍谨慎乐观地看待财政整顿计划。政府明年将开始征收消费税，而且税率出人意料地高；政府还已取消食糖补贴并上调房产税，这些措施都受到评级机构的欢迎。

政府预计今年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比将自去年的3.9%降至3.5%，受益于以上措施及经济成长强劲。2014年第一季经济增长了6.2%。

“如果你看下其他享有A-评级的国家，就会发现马来西亚整体上确实拥有较快增速，整体偏低且较为稳定的通胀率，以及更加强劲的国际收支状况，”Leong称。

尽管外资持有约44%的马来西亚公债，持有比例在亚洲地区居前，但该国主权债境外交易的流动性欠佳。

外界对马来西亚债务状况的任何担忧，都最有可能在信用违约互换(CDS)市场中有所体现。目前为止，CDS市场似乎对1MDB的问题并不担心。

今年迄今，五年期CDS合约 已收窄20个基点至87/92个基点，表现略好于地区指标iTraxx指数 ，后者收窄17个基点至109.75/112.25。(完) (编译 李春喜/朱晓军/李爽/许娜；审校 徐文焰/郑茵)