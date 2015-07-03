马来西亚总理办公室否认巨额资金打入总理私人账户

路透吉隆坡7月3日 - 马来西亚总理纳吉布的办公室周五称，有媒体报导称与国有基金1MDB有关联的银行、政府机构和企业近7亿美元打入纳吉布私人账户，这样的报导是“政治阴谋活动的延续”。

“有某些人合谋破坏对我们经济的信心，毁坏政府名誉，想推翻一位经民主选举产生的总理。”纳吉布的办公室发表声明称。

《华尔街日报》周五早些时候援引政府调查文件称，与1MDB有关联的实体向纳吉布私人账户打入了近7亿美元。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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