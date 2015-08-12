马来西亚总理纳吉布加强权力掌控 渡过政治危机

马来西亚总理纳吉布2015年8月11日在文莱出席会议的图片。 REUTERS/Ahim Rani

路透吉隆坡8月11日 （记者 Trinna Leong） - 上月有媒体报导有关机构调查与1MDB有关联的银行、政府机构和企业的近7亿美元被存入马来西亚总理纳吉布的私人账户一事，其时纳吉布的前景似乎一派黯淡。

但纳吉布如今不仅在政治危机中撑了过来，而且还通过一系列精巧手段让潜在反对者出局，由此加强了对权力的掌控。

“看起来，纳吉布确实已从风暴中心中脱身，”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员胡逸山（Oh Ei Sun）说道。

“他正试图巩固对党内以及在公众和社会中的权力，”他说道。

一名政府发言人在回应路透提问时表示：“有关1MDB事件的攻击是出于政治动机，其最终目的在于推翻马来西亚的民主选举政府”。

“但是，总理是对人民负责，而非对某些人负责，这些人通过谎言、诽谤以及非法泄露信息来试图推翻总理以谋取私利，而不是为了马来西亚的利益。”

62岁的纳吉布仍处在2009年上任以来最艰难的时刻。

马来西亚前总理马哈蒂尔·穆罕默德（Mahathir Mohamad）是纳吉布最猛烈的批评者，他周一抨击纳吉布选择“破坏政府机构，并将之变为谋取私利的工具”。

对于身边人发出的批评声音，纳吉布的应对举措是解雇公开质疑他的副总理和其他多名部长。之前调查1MDB一事的总检察长亦遭替换。

上述马政府发言人称，总检察长的任届期满，由于健康问题，他没有延长任期，且纳吉布重组内阁是为了组建一支“在同一方向行动的可靠和统一的团队”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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