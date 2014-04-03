中国要求马来西亚确保中国游客安全

路透吉隆坡/北京4月3日 -中国周四要求马来西亚采取措施，确保在当地的中国游客的安全。此前，一名中国游客和一名菲律宾籍酒店工作人员在马来西亚沙巴州仙本那的一个潜水胜地被武装人员劫持。

马来西亚当地一些媒体报道称，被劫持的29岁游客当时正在自己的房间里，武装人员将她劫持到一艘等在那里的船上；但不清楚40岁酒店工作人员被劫持时身在何处。还有报道称这两名被劫持的女性当时都在码头。

中国外交部发言人洪磊在周四的例行记者会上表示：“事件发生后，外交部和中国驻古晋总领馆高度重视，总领馆即启动应急机制，紧急派员赶赴事发地开展工作，要求当地警方在确保我公民安全的前提下全力开展营救，采取有效措施保障我在当地游客的安全。”

“外交部将继续密切跟踪事件进展，指导驻古晋总领馆做好相关工作。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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