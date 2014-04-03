一名中国女游客在马来西亚被武装人员劫持（更新版）

路透吉隆坡4月3日（记者 Al-Zaquan Amer Hamzah） -马来西亚安全部队周四称，一名中国游客和一名菲律宾籍酒店工作人员在马来西亚沙巴州的一个潜水胜地被武装人员劫持。

东沙巴负责安全事务的官员Mohammad Mentek称，当地时间周三晚10:30（1430GMT）左右，上述两名女性在Singgahmata岛被劫持。

Mohammad在声明中说：“我们已将此事移交警方以进行快速调查，并提交完整报告。”

马来西亚当地一些媒体报道称，被劫持的29岁游客当时正在自己的房间里，武装人员将她劫持到一艘等在那里的船上；但不清楚40岁酒店工作人员被劫持时身在何处。还有报道称这两名被劫持的女性当时都在码头。

路透联系到Singamata ReefResort酒店一名工作人员，该工作人员证实有劫持事件发生，但拒绝透露其他详情。路透无法立刻联系到马来西亚警方就此事置评。

中国官媒新华社报道称，中国驻古晋总领馆官员已与沙巴州警察总监和沙巴州旅游部长会面，中国领馆官员敦促马方迅速确认此事并展开调查。新华社还称，领事馆工作人员正前往事发地点。

近年来，沙巴愈发受到中国游客的青睐，但因该地靠近菲律宾南部，一直存在安全问题。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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