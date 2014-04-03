一名中国女游客在马来西亚被武装人员劫持

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚媒体周四报道称，一名中国游客和一名菲律宾籍酒店工作人员在马来西亚沙巴州的一个冲浪胜地被武装人员劫持。
马来西亚《海峡时报》援引东沙巴负责安全事务的官员Mohammad Mentek的话称，劫持事件发生在周三晚间，两名被劫持者当时在码头被乘船而至的武装人员劫持。两名被劫持者均为女性。
路透联系到的一名Singamata Reef Resort的工作人员对劫持事件予以证实，但拒绝透露其他详情。路透尚未联系到马来西亚警方就此事置评。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。