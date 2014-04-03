一名中国女游客在马来西亚被武装人员劫持

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚媒体周四报道称，一名中国游客和一名菲律宾籍酒店工作人员在马来西亚沙巴州的一个冲浪胜地被武装人员劫持。

马来西亚《海峡时报》援引东沙巴负责安全事务的官员Mohammad Mentek的话称，劫持事件发生在周三晚间，两名被劫持者当时在码头被乘船而至的武装人员劫持。两名被劫持者均为女性。

路透联系到的一名Singamata Reef Resort的工作人员对劫持事件予以证实，但拒绝透露其他详情。路透尚未联系到马来西亚警方就此事置评。(完)