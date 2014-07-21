分析：马航坠机及西方新制裁将促使资金进一步逃向拉美和亚洲

2014年7月18日在顿涅斯克附近拍到的马航MH17航班残骸。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透纽约7月18日 - 马来西亚航空公司客机周四坠毁在乌克兰东部，可能让固定收益投资者对俄罗斯乃至东欧市场更加退避三舍，而青睐其它新兴市场。

今年稍早乌克兰边境爆发的冲突以及随之而来对俄罗斯的经济制裁，导致东欧企业债发行一落千丈，其中自然也包括俄罗斯，该国同时还面临资本严重流失的情况。

最新发生的马航班机被击落事件，将继续令该地区发债保持疲弱，促使资金更多地流向拉美和东南亚地区。今年新兴市场企业债发行冠军已经花落巴西，尽管该国缺乏投资者想要的经济和财政改革。

2014年迄今新兴市场最大规模的企业债发行来自巴西的BB Leasing SA Arrendamento Mercantil，金额达到86亿美元，国营能源公司Petrobras(PETR4.SA)以85亿美元紧随其后。

“东欧局势动荡，特别是受俄罗斯与乌克兰冲突的影响，通常侧重于该地区的投资者在考虑配置资金时不得不放眼其它地区，这样拉美和亚洲受益最大，”瑞士信贷驻纽约的新兴市场债券承销主管Clayton Pope说。

今年2月，俄罗斯开始控制并最终吞并乌克兰南部的克里米亚地区，调集军队陈兵于乌克兰边境而后又撤军，此后投资者对于在俄罗斯从事新业务，态度变得越来越谨慎。

美国周三对俄罗斯实施一系列新的制裁，可能进一步削弱该国已经十分萧条的经济，像该国最大石油公司Rosneft这样的国内大型企业想要对贷款进行再融资，也变得难上加难。

美国总统奥巴马周五表示，美国有能力进一步加强对俄罗斯的制裁。

据汤森路透数据，Rosneft (ROSN.MM)和三家俄罗斯大银行未来五年的未偿银团贷款共计323亿美元。

资金已经大规模逃离俄罗斯。据俄罗斯央行的数据，今年1-6月自该国出走的资金就达750亿美元，已远超去年全年的627亿美元。

汤森路透Deals Intelligence Service数据显示，2014年上半年，东欧借款人发行的企业债骤降，与数量庞大的拉美和东南亚新企业债交易形成鲜明对比。

据Deals Intelligence综合当地本币和硬通货发债的数据，东欧主权债发行规模增加34%，但企业债发行量减少65%；其中整体发行数额最高的是斯洛文尼亚和匈牙利。

然而，今年上半年中南美发行的主权债比2013年劲增86%，企业债发行则成长38%。东南亚的主权债和企业债发行量分别成长82%和15%。

据摩根大通估算，新兴市场主权及准主权债2014年上半年的报酬率中，拉美以11.4%领先。俄罗斯为3%，乌克兰则为6.6%。

**进一步吸金**

拉美企业债发行人上半年相当于借入近710亿美元，东南亚也有290亿美元，东欧则略低于200亿美元。

但一些分析师担心从全球央行获得廉价资金而使利率维持在低位的作法有些过度，尤其是他们认为拉美国家仍需要进行经济改革。

摩根大通负责新兴市场研究的全球主管Luis Oganes最近在纽约证券分析师协会(New York Society of Security Analysts)的一个小组讨论中表示，地缘政治紧张情势还可能促使投资者将资金撤离中东欧，导致资金容易单向流入拉美地区。

“相对于其他新兴市场地区，拉美未能获得合理的外国直接投资份额，因为拉美缺乏改革，”Oganes提醒投资者，他指的是长期投资，而非流入该地区的热钱。

浏览全球新兴市场2014年上半年发债图表，请点选：here

但存在一个例外，那就是墨西哥。墨西哥进行了广泛的变革，其中具有历史意义的能源部门改革让其再次成为新兴市场的宠儿。今年迄今，墨西哥发行了相当于逾67亿美元的债券，成为最大的主权债发行国。

“墨西哥能源部门料将是经济成长的一个特别引擎，而且是新债发行的一个可能来源，因该部门的改革料使得国有企业Pemex与民间部门，在提高石油产量方面能够进行更密切的合作。”法国巴黎银行驻纽约的拉美债务资本市场主管Marcelo Delmar表示。

今年伊始，银行家和分析师对巴西状况表示担忧，巴西10月将举行大选。现在，投资者押注反对党有机会击败现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)。罗塞夫政府因对经济干预过度而受到诟病。

“它们的政治进程和缺乏经济成长引发一些担忧，但巴西...似乎勉强过关，”Delmar称。

Petrobras和Arrendamento Mercantil的交易就能够体现这一点。

“新兴市场公司债和主权债发行规模比去年高出25-30%。与其他债券市场相比，这一增幅很大。我们对今年下半年和2015年持积极看法。”Delmar表示。(完)

(编译 郑茵/张若琪/杜明霞；审校 李爽/王兴亚/于春红)

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