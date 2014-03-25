马来西亚称失事客机最后讯号发于北京时间0819

路透吉隆坡3月25日 - 马来西亚代理交通部长HishammuddinHussein周二表示，确认马航失联客机在印度洋坠毁的卫星资料中，包括一个目前仍在调查的最后电子讯号。

“在0019GMT（北京时间0819）有飞机与地面站之间部分握手的证据，”Hishammuddin在记者会上表示。“目前，还无法理解这个信号传输，将进一步研究。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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