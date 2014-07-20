马航可能面临全球诉讼和巨额赔偿

2014年7月18日在雪邦机场拍到的马航窗口。 REUTERS/Samsul Said

路透纽约7月18日 - 多位航空业律师称，马来西亚航空公司MASM.KL想要避免因MH17客机坠毁事件面临巨大的法律风险，或许需要说服多个国家的法官，证明安排客机飞越战火纷飞的乌克兰东部上空并非自己的过失。

这些律师对路透表示，他们预计至少会有一部分航班遇难者家庭起诉马航，要求其支付比国际协议规定数额更高的赔偿金。

是否有充分理由说明这件事是马航的过错，律师之间也看法不一。部分律师称，马航可以反驳说，过去一周其他航空公司使用了同样的航线。

马来西亚交通部长Liow Tiong Lai周五实际上也强调了这点。他称，马航选择飞越乌克兰空域，并非在冒不必要的风险。

有数个司法辖区可以受理相关诉讼，比如该航班起飞城市阿姆斯特丹，原定目的地马来西亚，或是遇难乘客的所属国家。

美国总统奥巴马周五表示，遇难乘客中至少有一位是美国公民，所以他的家庭有可能在美国起诉马航。

**17.4万美元赔偿金**

根据1999年的《蒙特利尔公约》，即便飞行事故中导致坠机的原因是战争或是恐怖袭击等，失事飞机所属航空公司也不能免于追究对遇难乘客的责任。

对于每位遇难者，航空公司要支付的赔偿有可能最高达11.31万份特别提取权(SDR)，SDR是国际货币基金组织创立的储备资产。在周四，即马航M17客机坠毁的当天，这一数量的SDR相当于17.4万美元左右，283名乘客的总金额为4,900万美元。

但遇难乘客的家庭有可能索要更高的赔偿金。根据《蒙特利尔公约》，航空公司必须证明自己没有过错，或是证明空难纯粹是第三方责任所致，比如武装激进分子。如果原告官司打赢了，被告要赔偿的金额理论上是没有上限的。

到周五为止，还没有听说有遇难者亲属对此提起诉讼。

美国达拉斯的航空法律师William Angelley称，15位遇难机组成员的赔偿金将按照其他司法制度支付，比如马来西亚劳工赔偿法。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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