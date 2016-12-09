独家：消息人士称招行与平安保险均参与竞购亚航飞机租赁部门股权

路透新加坡12月8日 - 知情人士表示，亚洲航空(AIRA.KL)求售旗下飞机租赁部门多数股权已经接获十余份收购出价，主要来自中国企业，包括中国招商银行(600036.SS)及平安保险集团(601318.SS)旗下租赁事业皆参与竞购。

亚洲航空正在为其Asia Aviation Capital的多数股权寻找买家，估值约为10亿美元。

这是外界首度得知这项竞购有多少买家有兴趣以及部分买家的身份。消息人士对路透说，第一轮竞购在本周稍早结束。

中国企业参与此项竞购的兴趣高涨，无视政府最近刚刚宣布举措加紧管控资金流往海外。这令人更加猜测，可能引起动荡的资本流动正在增加。

一名消息人士称，亚洲航空引起急于在飞机租赁行业建立长期曝险的北亚企业和亚洲基金公司的浓厚兴趣，该业务可带来美元收入。他表示，潜在买家将在几周后展开尽职调查。

亚洲航空拒绝就出价情况置评。亚洲航空集团执行长Tony Fernandes周四在吉隆坡参加一场活动的间隙对路透表示，此次出售过程“已经十分迫近”，但不愿进一步置评。

路透此前曾报导称，亚洲航空希望在明年上半年前完成出售其飞机租赁部门。

平安保险拒绝置评，路透也未收到招商银行的回应。消息人士不愿具名，因为相关协商事属机密。

消息人士称，若能成功达成协议，Fernandes将有能力降低公司负债，并用出售收益派发特别股息。

亚洲航空已暂缓订购约400架空客飞机；这些飞机以大幅折扣价订购，并使该公司成为空客最大的客户之一。亚洲航空在7月时表示，最近订购的100架空客A321neo喷气式飞机中，有30架将拨给租赁业务分支。(完)