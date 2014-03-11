鲜有迹象表明马航失联客机曾遭到攻击--消息人士

2014年3月10日在北京一家购物中心前拍到的电子屏幕显示的马航客机失联事件消息。 REUTERS/Jason Lee

* 调查人员不相信攻击行动导致客机失踪--消息人士

* 官员仍称不能排除炸弹或劫机

* 消息人士称，客机未与航空监控系统自动联络

* 至少两人利用被盗护照登机的情况传出后，安防程序遭质疑

* 据推测，机上227名乘客与12名机组人员已遇难

路透吉隆坡/华盛顿3月11日 -了解调查情况的欧美政府消息人士表示，在马来西亚的调查人员不相信上周六消失的马来西亚客机曾遭到攻击。

这架马来西亚客机原计划飞往北京，在起飞约一小时后即消失不见。此事仍然迷雾重重，大规模的海面与空中搜索已进入第三天，仍然踪迹皆无。这架飞机是波音(BA.N) 777机型。

领导当地调查工作的马来西亚特别处(SpecialBranch)，以及欧美情报机构，均未排除武装人员打下马来西亚航空公司MASM.KL MH370航班的可能性。

但马来西亚当局曾指出，迄今为止所获的证据并不强烈表明攻击行动导致该客机消失。美国消息人士称，机械或飞行员问题可能导致了飞机失事。

“没有证据显示有恐怖行动，”一名欧洲安全机构的消息人士表示，“对于飞机遭遇了什么情况以及现在位于何处，也没有给出解释。”

同时，来自10个国家的数十艘船只和飞机仍在搜索马来西亚周边和越南南部海域。外界越来越质疑可能是安全漏洞导致客机在爬升到35,000英尺(10,670米)高度后坠落。

国际刑警组织周日证实，至少两名乘客使用了被窃护照，并表示正调查其他登机乘客是否使用了虚假身份信息。

尽管如此，一位美国消息人士称马来西亚当局仍不认同飞机遇袭的说法。他们的观点主要是基于电子证据表明，在失联之前该航班可能已掉头向吉隆坡返航。

但甚至这一信息也未获明确证实，调查人员和情报消息人士称MH370航班依然命运未卜。

两位知情人士周一表示，一个原因是该飞机从雷达上消失之后，没有通过航空数据监控系统发送自动联络讯息。这种讯息有助于调查人员确定发生了什么情况。

失联客机装有维护电脑，能够通过发送“ACARS”短消息与地面自动联络。“飞机失踪时没有接收到ACARS信号，”一名参与调查的消息人士表示。

一位美国政府消息人士透露，美国已广泛检查间谍卫星拍摄的影像，寻找飞机在空中爆炸的证据，但一无所获。该消息人士称，美国卫星完全覆盖此地区。。这也令人对客机可能遭遇攻击的说法存疑。

浏览搜救区域地图，请点击：(link.reuters.com/rac57v)

马来西亚民用航空管理局主管Azharuddin AbdulRahman周一对记者表示，到目前为止毫无收获，当局计划从周二起扩大搜索范围。

“不幸的是，我们没有发现任何疑似飞机残骸物，更别说找到飞机了，”他表示。“目前我们所关心的是必须找到飞机。我们必须尽可能地找到飞机残骸。”

Azharuddin称，调查人员正在研究所有推测，不能排除劫机事件。(完)

(编译 张涛/朱晓军/王翔琼；审校 许娜)

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