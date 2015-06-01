更新版 1-马来西亚企业：马航CEO称技术上而言公司已破产，将裁员并减少航线

“我们仍将是一家服务齐全的国际性航空公司，航线横跨洲际，”Mueller说。他并称虽然一些国际航线将被取消，但也不打算成为一家地区性航空公司。他还说，不会削减国内航线。

调整运力举措包括“将某些航线的飞机由大换小，降低一些航线的航班频率，甚至彻底取消一些航线，”他说。

作为重组计划的一部分，马航将评估用于一些长距航线的13架波音777-200ER飞机，并出售六架空客A380飞机中的两架，这些飞机目前用于飞往伦敦等地的航线。其余的机群计划保留不动。

在加入马航之前，Mueller曾成功重组过国有的爱尔兰航空公司(Aer Lingus) ，并牵头汉莎航空 的重组。Mueller今年52岁，是德国人。他在上周的专访中告诉路透，他计划大幅缩减航线网络和机群数量，并更加更加注重节约成本。(完)