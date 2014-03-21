马航失联飞机让新的卫星传感器广受关注

路透法兰克福/华盛顿3月19日（记者 Victoria Bryan/Andrea Shalal） -马航MASM.KL失联飞机的未知命运使得某些卫星技术成为世界关注的焦点，这些技术能够有助于当局在水上和无人区追踪飞机和与飞机进行沟通。

欧洲和北美的团队已经在开发新的系统，以便更加精确地测绘地点和航线。这些系统将使用基于卫星的传感器而不是雷达，接收飞机每秒钟发出的包含有自动化定位和速度数据的信号。

目前，地面上的雷达能够接收到飞机的地点信息，但海上和无人区没有雷达覆盖；也可以和机上的可选卫星通讯工具一起使用，航空公司必须为此付费，而很多航空公司预算紧张。

虽然自动提供一家飞机位置的信号可能被关闭，这可能是马航失联飞机上发生的事情，新的卫星传感器仍能有助于搜救努力，并帮助航空公司节省燃料。

美国卫星运营商Iridium(IRDM.O)、加拿大空管部门和三家欧洲空管当局成立的合资企业Aireon称，将从2018年开始提供基于太空的全球空中运输监控系统。

德国航空航天中心也在与卢森堡卫星企业SESSESFg.LU、太空电子集团Thales AleniaGermany一起合作一个项目。

国际航空运输协会（IATA）负责人Tony Tyler表示，搜索马航失联飞机将推动对新技术的兴趣。

“我们拥有这么多的技术，一架飞机居然能这样消失。我认为这肯定会引发如何避免类似事件再次发生的兴趣。”他上周在伦敦对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。