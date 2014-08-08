更正-马来西亚个股：马航将退市，国有投资机构将对其进行重组

(更正：英文原文有误，去除第四段中“重组将历时6-12个月时间”)

路透吉隆坡8月8日 - 马来西亚航空 周五表示，国有投资机构--马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional)将以每股0.27马币(林吉特)收购马航的剩余股份，相当于以总价近14亿马币(4.35亿美元)将马航私有化。

马航在宣布股票停牌后发布声明称，马来西亚国库控股将对该公司进行全面评估和重组。马航客机今年已经发生两起空难。马来西亚国库控股目前持有马航69.37%股份。

马航说，从马来西亚证交所退市，是因为财务表现不佳。马航过去三年连续净亏。

马来西亚国库控股周五在声明中称，已经获得股东批准，建议对马航进行“彻底重组”。马航私有化是重组的第一步，全面的重组方案将在月底前公布。

马来西亚国库控股并称，重组需要各方的配合，将涉及马航的运营、业务模式、财务、员工和监管环境等方面。

“只有这样，才能使我们的国有航空公司恢复盈利，并发挥其作为一个重要国有实体的职能，”马来西亚国库控股在声明中称。(完)