马交通部长称印度洋发现的物体疑似为失联飞机组成部分

路透吉隆坡3月20日 - 马来西亚交通部长周四表示，在印度洋南部发现的两件物体疑似是失联飞机的组成部分。

“我确定我们有了新的线索。”马来西亚交通部长Hishammuddin Hussein在吉隆坡接受采访时称。

此前澳洲已派飞机前去调查卫星在海里发现的两件物体。(完)

(编译 田建华; 审校 于春红)

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