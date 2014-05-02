马来西亚公布失联客机初步报告

2014年4月13日在吉隆坡拍到的一位女子为马航370航班乘客祈祷。 REUTERS/Samsul Said

路透吉隆坡/巴黎5月1日 -马来西亚周四发布了关于失联客机MH370事件迄今为止最全面的报告。在这份初步报告中，详细说明了该客机在偏离航线后的可能飞行路线，以及此后造成的疑惑。

报告显示，在马来西亚航空的该架客机出现应报告却未报告的初步迹象之后，直到做出搜索行动的决定，中间长达四个小时。这段时间内，还有间歇性的通讯联系，以及该航空公司自己发布的错误线索。

这份日期为4月9日的文件也令围绕安全问题的讨论更加热烈。报告呼吁联合国的航空监管机构--国际民航组织考虑推出一个追踪商业航班的系统。

虽然这份初步报告对于将近八周前该失踪事件的很多问题都没有作出回答，而且也无意解答事件的缘由，但是马方可能希望报告可以至少为部分争议问题澄清真相。

尽管各国展开了商业航空史上最大规模的搜索，MH370航班的遭遇仍然未知，而航班乘客家属急切希望亲人的下落得到证实。

虽然没有排除技术故障的可能性，不过马来西亚警方目前也在重点调查飞行员，因为有迹象显示，该航班至少在偏离航线后第一个小时选择了一条曲折而且蓄意规划的路线。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。