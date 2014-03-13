消息人士称失联航班在与空管失联后曾发出“脉冲信号”

* “脉冲信号”显示失联客机在失踪后系统仍工作一段时间

* 美国称搜索区域可能扩大至印度洋

* 印度将在安达曼海和尼科巴群岛部署搜索力量

* 中国总理要求“相关方”加强协调

* 失联客机载有227名乘客和12名机组人员

路透3月14日 -接近调查的消息人士周四表示，在与地面控制失去联系后，通信卫星获取过失联马航MH370航班的电子脉冲信号，但信号没有显示航班航向或技术状况。

但是“脉冲信号”说明该客机的故障排除系统已经打开并准备好与卫星联络，这显示载有239人的该航班在与空管失去联系之后，至少仍具备联络能力。

消息人士称，系统传输该类信号约一个小时一次，并称接收到了五或六次信号。不过消息人士也表示，单凭该类信号无法证明该飞机是在空中还是在陆地上。

目前多国搜索行动已经包括十余个国家，搜索区域已覆盖泰国湾、安达曼海以及马来半岛两侧。

美国表示搜索区域可能很快扩大至印度洋，这也符合该航班在起飞约一小时后或曾转向西行的猜测。

印度国防部已经下令在安达曼海和尼科巴群岛部署舰船、飞机和直升机。

在第六天的搜索中，飞机搜索了中国卫星图像显示可能有残骸的区域，但未发现该航班踪影。

中国政府总理李克强在新闻发布会上要求“相关方”加强协调，中国民航局局长也表示希望马来西亚能“更顺畅”地沟通信息。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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