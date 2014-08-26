马航计划重组 或致四分之一员工失业--消息

路透吉隆坡8月25日 - 据知情消息人士称，今年因两起空难蒙亏的马来西亚航空MASM.KL的重组计划将可能导致其约四分之一的员工失业。

消息人士称，马航将在本周稍后公布这项重组计划，内容将包括缩减航线，以及最多裁员5,000-6,000人。该消息人士未获授权公开谈论该计划，因此要求匿名。

马航的主要股东马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional Bhd) 预计最早在8月28日宣布重组马航的计划。这家马国政府战略投资基金持有马航69.37%的股权，本月早前表示正在将马航私有化，交易价值为4.35亿美元。

马航亦将在8月28日宣布第二季业绩，预计将显示其亏损扩大。

Khazanah发言人不愿对市场传言置评。马航官员无法立即置评。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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