马航计划重组 或致四分之一员工失业--消息

俄罗斯暗示若减产协议到期未延 将提高石油产量
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
路透吉隆坡8月25日 - 据知情消息人士称，今年因两起空难蒙亏的马来西亚航空MASM.KL的重组计划将可能导致其约四分之一的员工失业。
消息人士称，马航将在本周稍后公布这项重组计划，内容将包括缩减航线，以及最多裁员5,000-6,000人。该消息人士未获授权公开谈论该计划，因此要求匿名。
马航的主要股东马来西亚国库控股公司(Khazanah Nasional Bhd) 预计最早在8月28日宣布重组马航的计划。这家马国政府战略投资基金持有马航69.37%的股权，本月早前表示正在将马航私有化，交易价值为4.35亿美元。
马航亦将在8月28日宣布第二季业绩，预计将显示其亏损扩大。
Khazanah发言人不愿对市场传言置评。马航官员无法立即置评。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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