澳大利亚将负责马航失联客机的南线搜寻工作

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透悉尼3月17日 - 澳大利亚总理阿博特周一称，该国接受了马来西亚的请求，将负责马航失联客机“南线”的搜寻工作。
阿博特称，在近期与马来西亚总理纳吉布通电话时，他表示愿意在已有的两架参加搜寻的澳方“猎户座”飞机之外提供更多监测资源。
“他（纳吉布）请求澳大利亚负责南线的搜寻工作，马来西亚当局目前认为该线路是这架命运多舛的客机的可能飞行路线之一，”阿博特在议会对议员们称。
“我同意了此事。”
阿博特称，澳大利亚国防军总司令赫尔利（DavidHurley）与马来西亚方面商讨如何以最佳方式部署更多的资源，以搜寻失联客机。他没有透露进一步详情。
被问及是否有澳大利亚机构发现过显示失联客机可能曾靠近该国的信息时，阿博特称：“我没有这方面的任何信息。”
“但我们所有可能在这方面有帮助的机构正在搜查他们的数据，以查看是否有能协助解开谜团的线索。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。