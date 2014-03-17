澳大利亚将负责马航失联客机的南线搜寻工作

路透悉尼3月17日 - 澳大利亚总理阿博特周一称，该国接受了马来西亚的请求，将负责马航失联客机“南线”的搜寻工作。

阿博特称，在近期与马来西亚总理纳吉布通电话时，他表示愿意在已有的两架参加搜寻的澳方“猎户座”飞机之外提供更多监测资源。

“他（纳吉布）请求澳大利亚负责南线的搜寻工作，马来西亚当局目前认为该线路是这架命运多舛的客机的可能飞行路线之一，”阿博特在议会对议员们称。

“我同意了此事。”

阿博特称，澳大利亚国防军总司令赫尔利（DavidHurley）与马来西亚方面商讨如何以最佳方式部署更多的资源，以搜寻失联客机。他没有透露进一步详情。

被问及是否有澳大利亚机构发现过显示失联客机可能曾靠近该国的信息时，阿博特称：“我没有这方面的任何信息。”

“但我们所有可能在这方面有帮助的机构正在搜查他们的数据，以查看是否有能协助解开谜团的线索。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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