澳洲仍在分析法国雷达图像 未改变失联客机搜寻海域

路透悉尼3月24日（记者 Jane Wardell） -澳洲当局周一称，他们仍在分析法国提供的显示海面疑似漂浮物的雷达图像，在南印度洋上对马航失联MH370客机的搜寻海域尚未向北转移。

澳洲海事安全局（AMSA）表示，仍在美国卫星显示存在两块漂浮物的划定海域继续搜寻。该搜寻海域距离珀斯西南约2,500公里。

中国卫星图像亦在同一区域发现疑似碎片，支持了美方卫星的发现。这里是各方目前在南半球进行搜寻的中心区域。

然而，法国提供的位置较当前搜寻海域偏北约850公里。

“我们刚收到这个信息，我们仍在对其进行分析，”AMSA一名发言人在电话里告诉路透，但她拒绝透露AMSA何时收到该信息。

她还表示，对于碎片是如何被发现的她没有进一步细节可提供。

马来西亚当局报告周日收到上述图像，并转交澳洲方面。

AMSA周一发布的地图显示在南印度洋上的两块临近搜寻海域，这与稍早澳洲副总理特拉斯（WarrenTruss）的讲述并不一致。特拉斯称，搜索海域已经向北扩展，并考虑了法方提供的图像信息。

“我们在将法国的卫星图像纳入考量，但是目前阶段我们仍集中在相同搜寻区域，”上述AMSA发言人称。“我们认真对待每一点信息，对其进行分析，并与所有其他信息进行比对。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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