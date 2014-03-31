（修正）澳大利亚总理称马航失联客机搜寻工作无时间限制

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
(修正最后一段量词)
路透悉尼3月31日 - 澳大利亚总理阿博特周一称，马航失联客机的搜寻工作没有时间限制。
“我确定，此事没有设定时间限制，”阿博特在位于珀斯的皮尔斯空军基地对记者说。“我们会在今后相当一段时间继续搜寻。”
“我们搜寻的强度在增强，搜寻的范围也在扩大，”他说。
周一，共有20架（艘）飞机和船只在澳大利亚西南部远海开展搜寻。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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