马航MH370航班搜索区域进一步向南

路透悉尼6月26日 - 澳大利亚副总理杜斯(Warren Truss)周四表示，对马航客机MH370的搜索将沿着一片狭长的弧形海域进一步向南。

杜斯表示：“新的重点区域依然聚焦于第七条弧线，这是MH370与卫星最后一次取得联系的地点。基于这些数据，我们现在将注意力转向沿着这条弧线进一步往南的地区。”

3月8日，马航客机MH370在从马来西亚首都吉隆坡起飞飞往北京的途中失踪。

调查人员称，他们手中仅有的一点证据显示，这架飞机在最终坠落于印度洋之前曾被故意改变航道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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