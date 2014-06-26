马航MH370航班搜索区域进一步向南

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透悉尼6月26日 - 澳大利亚副总理杜斯(Warren Truss)周四表示，对马航客机MH370的搜索将沿着一片狭长的弧形海域进一步向南。
杜斯表示：“新的重点区域依然聚焦于第七条弧线，这是MH370与卫星最后一次取得联系的地点。基于这些数据，我们现在将注意力转向沿着这条弧线进一步往南的地区。”
3月8日，马航客机MH370在从马来西亚首都吉隆坡起飞飞往北京的途中失踪。
调查人员称，他们手中仅有的一点证据显示，这架飞机在最终坠落于印度洋之前曾被故意改变航道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。