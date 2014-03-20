马航事件：澳洲总理称，卫星图像发现可能与马航失联飞机相关的物体

路透悉尼3月20日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。

“在南印度洋...对失联飞机的搜寻发现了可信的新信息，”艾保德表示，“澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)收到的卫星图像，发现可能与失联飞机相关的物体。”

艾保德称马航失联航班正是飞往发现上述物体的地区。

AMSA称将于0430 GMT在堪培拉举行新闻发布会。(完)