马航事件：澳洲总理称，卫星图像发现可能与马航失联飞机相关的物体

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼3月20日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。
“在南印度洋...对失联飞机的搜寻发现了可信的新信息，”艾保德表示，“澳洲海事安全局(Australian Maritime Safety Authority，AMSA)收到的卫星图像，发现可能与失联飞机相关的物体。”
艾保德称马航失联航班正是飞往发现上述物体的地区。
AMSA称将于0430 GMT在堪培拉举行新闻发布会。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。