马航事件：澳洲飞机在搜寻马航失联飞机时发现两个新物体--澳总理

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透悉尼3月24日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一表示，澳洲一架飞机在南印度洋搜寻时发现两个新物体。
艾保德称，其中一个是圆形的绿灰色物体，另一个是长方形的橘黄色物体。澳洲一海军舰艇位于曾发现物体的区域附近，并希望很快重新找到它们。
稍早有媒体报导称，中国飞机发现有两个“相对较大的”漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内，但美国海军飞机无法找到中国飞机发现的这些物体。 (完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。