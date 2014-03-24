版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 18:05 BJT

马航事件：澳洲飞机在搜寻马航失联飞机时发现两个新物体--澳总理

路透悉尼3月24日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一表示，澳洲一架飞机在南印度洋搜寻时发现两个新物体。

艾保德称，其中一个是圆形的绿灰色物体，另一个是长方形的橘黄色物体。澳洲一海军舰艇位于曾发现物体的区域附近，并希望很快重新找到它们。

稍早有媒体报导称，中国飞机发现有两个“相对较大的”漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内，但美国海军飞机无法找到中国飞机发现的这些物体。 (完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐