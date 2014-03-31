版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 10:19 BJT

马航事件：澳大利亚总理称失联客机搜寻工作无时间限制

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼3月31日 - 澳大利亚总理阿博特周一称，马航失联客机的搜寻工作没有时间限制。

“我确定，此事没有设定时间限制，”阿博特在位于珀斯的皮尔斯空军基地对记者说。“我们会在今后相当一段时间继续搜寻。”

“我们搜寻的强度在增强，搜寻的范围也在扩大，”他说。

周一，共有20架飞机和船只在澳大利亚西南部远海开展搜寻。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王琛
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐