马航事件：澳大利亚总理称失联客机搜寻工作无时间限制

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼3月31日 - 澳大利亚总理阿博特周一称，马航失联客机的搜寻工作没有时间限制。
“我确定，此事没有设定时间限制，”阿博特在位于珀斯的皮尔斯空军基地对记者说。“我们会在今后相当一段时间继续搜寻。”
“我们搜寻的强度在增强，搜寻的范围也在扩大，”他说。
周一，共有20架飞机和船只在澳大利亚西南部远海开展搜寻。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。