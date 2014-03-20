澳洲总理称卫星图像发现可能与马航失联飞机相关的物体（更新版）

路透悉尼3月20日 - 澳大利亚总理艾保德(TonyAbbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。

“在南印度洋……对马航MH370失联客机的搜寻发现了可信的新信息，”艾保德对议会称。

“澳洲海事安全局（AMSA）收到了基于卫星图像可能与失联飞机相关物体的信息，”艾保德称。

艾保德称，一架搜寻飞机正在赶往发现上述物体的区域。另有三架飞机也在赶往该区域的途中。

“定位这些物体将极度困难，也可能证实与失联飞机无关，” 艾保德称。

AMSA称将于0430 GMT在堪培拉举行新闻发布会。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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