澳洲总理称卫星图像发现可能与马航失联飞机相关的物体（更新版）

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透悉尼3月20日 - 澳大利亚总理艾保德(TonyAbbott)周四表示，卫星图像发现两个可能与马来西亚失联飞机相关的物体。
“在南印度洋……对马航MH370失联客机的搜寻发现了可信的新信息，”艾保德对议会称。
“澳洲海事安全局（AMSA）收到了基于卫星图像可能与失联飞机相关物体的信息，”艾保德称。
艾保德称，一架搜寻飞机正在赶往发现上述物体的区域。另有三架飞机也在赶往该区域的途中。
“定位这些物体将极度困难，也可能证实与失联飞机无关，” 艾保德称。
AMSA称将于0430 GMT在堪培拉举行新闻发布会。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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