马航客机失联引发对黑匣子数据上传至“云端”的呼吁

路透华盛顿3月19日(记者 Andrea Shalal) -马航失联客机下落不明引发了要让飞经偏远地区的班机将黑匣子数据传送到云端的呼声，但行业高管称，完成这种改革或许很复杂且成本高昂。

美国国家运输安全委员会前主席罗森克(MarkRosenker)表示，马航客机事件和2009年法航客机在大西洋的失事应该引发关于事故调查进程的改革。

罗森克表示，找到一种向“云端”数据库传送飞行数据和驾驶舱记录器的方式有助于当局更早展开事故调查，且如果飞机遇到麻烦，无法与地面雷达联系，当局也能定位飞机下落。

罗森克说：“这是5年中第二起我们不得不等着找到黑匣子的事故。”

马航失联航班已消失12天，目前有26个国家在相当于澳洲国土面积的范围内寻找这架航班，但迄今这种大规模搜寻还没有发现任何残骸。

航空网站Runway Girl Network编辑MaryKirby表示，航空公司应充分利用可以让乘客接入互联网和下载电影的宽带接连，提供实时GPS数据。

她说：“航空公司意识到，这是一项很花钱的业务。一面是庞大的网络管道与航空器相连，一面是在2014年还能让一架飞机下落不明，实在是让人费解。”

航空专家和行业高管称，将这些飞行记录数据上传至一个数据库或“云端”在技术上是可能的，但对宽带接入的限制以及为航空公司配备新的电子设备所需要付出的高昂成本发出警告。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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