中国要求马来西亚提供失联航班更准确信息

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京3月15日 -中国周六要求马来西亚继续向中国提供有关马航MH370航班更为全面、准确的情况。之前马来西亚总理纳吉布就马航失联客机举行新闻发布会。
中国外交部称，中方高度关注马来西亚政府刚刚宣布的有关马航MH370航班的最新信息。
“我们要求马方继续向中方提供更为全面、准确的情况，”中国外交部称，并表示中国技术专家正赶赴马来西亚协助调查。
“我们也会与有关国家和国际组织联系，进行了解研判。”
中国外交部再次敦促马方加大搜救力度，并呼吁马方让更多国家参与搜寻。
“中方也将及时调整搜寻部署并吁请可能涉及的国家提供协助，”中国外交部声明称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：