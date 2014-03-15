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时事要闻 | 2014年 3月 15日 星期六 17:44 BJT

中国要求马来西亚提供失联航班更准确信息

路透北京3月15日 -中国周六要求马来西亚继续向中国提供有关马航MH370航班更为全面、准确的情况。之前马来西亚总理纳吉布就马航失联客机举行新闻发布会。

中国外交部称，中方高度关注马来西亚政府刚刚宣布的有关马航MH370航班的最新信息。

“我们要求马方继续向中方提供更为全面、准确的情况，”中国外交部称，并表示中国技术专家正赶赴马来西亚协助调查。

“我们也会与有关国家和国际组织联系，进行了解研判。”

中国外交部再次敦促马方加大搜救力度，并呼吁马方让更多国家参与搜寻。

“中方也将及时调整搜寻部署并吁请可能涉及的国家提供协助，”中国外交部声明称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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