中国乘客家属称马政府、马航是造成亲人死亡的“刽子手”

路透北京3月25日 -马航MH370航班的中国乘客家属周二称马来西亚政府和马航是杀死自己亲人的真正刽子手，称他们会前往马来西亚驻华使馆举行抗议活动。

马来西亚总理纳吉布宣布失联客机坠入南印度洋后数小时，马航MH370的中国家属周二凌晨发表声明称，马航、马政府和马军方不断对实施真相极力进行拖延、隐瞒、掩盖，企图欺骗乘客家属，企图欺骗全世界人民。“@马航MH370家属委员会”账号稍后在新浪微博发布了上述声明。

家属在稍晚的一份声明中称他们周二早晨将前往马来西亚大使馆，“进行抗议，求真相，还我亲人！”

家属在稍后的声明中称会“采取一切可能的手段追究马航、马政府、马军方不可饶恕的罪责。”

“这种卑鄙无耻的行径，不仅愚弄和摧残了我们154位中国乘客家属的身心，同时误导、拖延了搜救行动，浪费了大量人力、物力，丧丧失了最宝贵的营救时机。”

“如果我们机上的154位亲人因此失去了宝贵生命，那么马航、马政府、马军方就是杀死我们亲人的真正刽子手。”

周一晚间在纳吉布宣布消息时，在酒店等候消息的乘客亲属们情绪极度激动，很多人痛哭流涕，有的亲属不得不被担架抬出去。

马航承诺会带领家属前往搜索的关键地点澳大利亚。

澳大利亚国防部长大卫·约翰斯顿(DavidJohnston)称，澳大利亚总理阿博特希望能帮助机上乘客家属，其中多数是中国人。

他在接受费法斯电台(Fairfax Radio)采访时表示：“我知道，总理非常关切此事，我们会尽力提供帮助。”

“过去两周，他们经历了情绪的大起大落，我很同情他们。我们将竭尽全力帮助他们将迄今所知的这一巨大灾难暂时画上句号。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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