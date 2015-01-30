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时事要闻 | 2015年 1月 30日 星期五 09:34 BJT

李克强谈马方宣布MH370失事 呼吁马方做好理赔等工作

路透北京1月29日 - 中国国务院总理李克强周四下午就马来西亚宣布马航MH370客机失事发表谈话，表示希望马方履行承诺，做好事件调查、理赔、家属协助等工作，特别是要继续千方百计找到飞机和乘客下落。

李克强在谈话中称：“对于每个遭遇不幸的家庭和我们大家来说，这都是一个艰难的时刻。”

马来西亚周四宣布马航MH370客机失事，这为马航向遇难者家属展开赔偿事宜铺平道路。（完）

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