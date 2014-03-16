中国要求马来西亚提供失联航班更准确信息

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月15日 - 中国周六要求马来西亚继续向中国提供有关马航MH370航班更为全面、准确的情况。之前马来西亚总理纳吉布就马航失联客机举行新闻发布会。
中国外交部称，中方高度关注马来西亚政府刚刚宣布的有关马航MH370航班的最新信息。
“我们要求马方继续向中方提供更为全面、准确的情况，”中国外交部称，并表示中国技术专家正赶赴马来西亚协助调查。
“我们也会与有关国家和国际组织联系，进行了解研判。”
中国外交部再次敦促马方加大搜救力度，并呼吁马方让更多国家参与搜寻。
“中方也将及时调整搜寻部署并吁请可能涉及的国家提供协助，”中国外交部声明称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳(完)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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