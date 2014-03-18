马航事件：中国驻马大使称，可排除中国乘客涉嫌恐怖破坏活动嫌疑

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透北京3月18日 - 中国官方媒体报导，中国驻马大使黄惠康18日在媒体发布会上表示，中方对所有马航失联客机乘客进行了详细调查，没有发现任何有破坏行为的证据，可以排除中国乘客涉嫌进行恐怖和破坏活动的嫌疑。 黄惠康表示，中国方面对中国乘客背景调查，从飞机失踪的第一天就已经开始。对于外界谈论较多的维吾尔乘客的背景，目前没有证据证明他有任何从事恐怖破坏行动的证据。也没有任何组织或个人就此事件向政府提出政治诉求。 黄惠康说，目前有关马航客机失联的有关信息并不缺乏，而是信息的混乱。主要原因包括：此次事件复杂程度罕见，扑朔迷离；马来西亚政府应对马航失联事件方面能力和经验有所不足。 黄惠康说，作为发展中国家，马来西亚与发达国家相比能力不足，但马方确实在全力应对。 有关隐瞒信息的问题，黄惠康说，就像刑事调查一样，在正式调查结束前，有些信息是仅限于调查人员，不宜对外公开的。他表示，马方并未对中方隐瞒，不论搜救还是调查，中国和马方沟通无障碍。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================