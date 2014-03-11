中国急调卫星保障马航失联客机搜救

路透北京3月11日 - 《解放军报》周二报道称，中国紧急调动近10颗卫星保障马航失联客机的搜救工作。

报道称，这些卫星将利用高分辨率对地成像、可见光拍照等技术，对搜救马航失联客机行动提供支持。中国国防部网站也刊登了这篇报道。

来自10个国家的船舰和飞机正在马来西亚周边和越南南部海域展开搜寻。与此同时，针对可能的安全漏洞以及是否涉及炸弹或劫机的质疑越来越多。

中国已经敦促马来西亚方面加大搜寻力度。马航失联客机上有约三分之二乘客是中国人。

《解放军报》报道指出，部分卫星调整了原有工作计划，全力投入搜救任务，以加强对失联区域的气象监控、通信、导航、搜索等行动的保障。

报道称，中国还加强对北斗导航卫星的状态监控，随时为救援行动提供可靠的导航、通信支持。（完）

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