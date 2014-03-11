中国急调卫星保障马航失联客机搜救

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京3月11日 - 《解放军报》周二报道称，中国紧急调动近10颗卫星保障马航失联客机的搜救工作。
报道称，这些卫星将利用高分辨率对地成像、可见光拍照等技术，对搜救马航失联客机行动提供支持。中国国防部网站也刊登了这篇报道。
来自10个国家的船舰和飞机正在马来西亚周边和越南南部海域展开搜寻。与此同时，针对可能的安全漏洞以及是否涉及炸弹或劫机的质疑越来越多。
中国已经敦促马来西亚方面加大搜寻力度。马航失联客机上有约三分之二乘客是中国人。
《解放军报》报道指出，部分卫星调整了原有工作计划，全力投入搜救任务，以加强对失联区域的气象监控、通信、导航、搜索等行动的保障。
报道称，中国还加强对北斗导航卫星的状态监控，随时为救援行动提供可靠的导航、通信支持。（完）
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。