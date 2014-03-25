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时事要闻 | 2014年 3月 25日 星期二 16:54 BJT

中国呼吁英国提供关于马航失联客机的卫星数据

路透北京3月25日 - 中国外交部周二表示，希望英国提供Inmarsat公司关于马航失联客机的卫星数据。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及中国是否希望英国提供卫星信息时称，中方希望“有关国际机构及相关国家”提供相应信息。

马来西亚总理纳吉布引述Inmarsat的突破性卫星数据分析称，马航失联两周多的MH370航班客机已坠入数千英里以外的南印度洋。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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