中国呼吁英国提供关于马航失联客机的卫星数据

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京3月25日 - 中国外交部周二表示，希望英国提供Inmarsat公司关于马航失联客机的卫星数据。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及中国是否希望英国提供卫星信息时称，中方希望“有关国际机构及相关国家”提供相应信息。
马来西亚总理纳吉布引述Inmarsat的突破性卫星数据分析称，马航失联两周多的MH370航班客机已坠入数千英里以外的南印度洋。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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