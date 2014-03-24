中国军机在南印度洋海域发现白色漂浮物

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透悉尼/珀斯3月24日（记者 Jane Wardell/Matt Siegel） -一架中国军机周一在远离澳洲的南印度洋海域发现了几个“疑似”漂浮物。这增加了很快找到马航失联飞机残骸的可能性。
澳洲海事安全局（AMSA）称，已经知道了中国发现漂浮物的消息，将会派其他定于周一在该海域搜寻的飞机前往，寻找这些物体。
新华社报道称，一架中国伊尔-76飞机在南印度洋海域发现白色方形漂浮物。
新华社还报道称，“雪龙号”破冰船向南修正航线，以最大航速直奔中国飞机发现漂浮物的海域。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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