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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 16:53 BJT

中国军机在南印度洋海域发现白色漂浮物

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼/珀斯3月24日 - 一架中国军机周一在远离澳洲的南印度洋海域发现了几个“疑似”漂浮物。这增加了很快找到马航失联飞机残骸的可能性。

澳洲海事安全局（AMSA）称，已经知道了中国发现漂浮物的消息，将会派其他定于周一在该海域搜寻的飞机前往，寻找这些物体。

新华社报导称，一架中国伊尔-76飞机在南印度洋海域发现白色方形漂浮物。

新华社还报导称，“雪龙号”破冰船向南修正航线，以最大航速直奔中国飞机发现漂浮物的海域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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