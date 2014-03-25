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时事要闻 | 2014年 3月 25日 星期二 17:49 BJT

习近平将派特使赴马国处理马航客机失联事件

路透北京3月25日 -新华社周二报道称，中国国家主席习近平将派特使前往马来西亚，同马方就马航客机失联事件进行磋商，了解有关情况并要求马方处理好相关事宜。

报道称，习近平根据搜寻工作出现的新情况作出指示，“即派我国政府特使前往马来西亚”。

中国国务院总理李克强周二上午主持召开国务院常务会议，听取了马方发布关于马航客机失联事件最新信息后有关情况的汇报。

李克强要求马方提供更加详细准确的信息，并强调当前搜救工作仍是第一要务。（完）

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