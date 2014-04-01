马来西亚更正失联客机与地面最后通话内容

2014年3月27日在吉隆坡拍到的为马航失联客机祈福的蜡烛。 REUTERS/Athit Perawongmetha

路透吉隆坡4月1日 -马来西亚民航局更正马航失联客机驾驶室与地面的最后通话内容，称客机驾驶室与地面的最后通话内容是“晚安，马来西亚370”，而非之前所说的“好吧，晚安”。

马来西亚当局处理马航客机失联事件的方式饱受诟病，中国乘客的家属更是愤怒，他们指责马国政府在搜寻工作方面管理不善，还不断地对信息进行隐瞒。

“我们想证实的是，空管员与驾驶室的最后通话发生在马来西亚时间凌晨0119，通话内容是‘晚安，马来西亚370’，”马来西亚民航局周一在声明中称。

马来西亚驻华大使在3月12日曾对在北京的中国乘客家属称，客机的最后通话内容是“好吧，晚安”。

马来西亚民航局声明称，该国当局仍在进行“鉴定调查”，以确定从驾驶室传回的最后通话是由机长还是由副机长发出的。马航此前曾称，从驾驶室传回的最后通话据信是由副机长发出的。

马来西亚民航局称，调查组已经接到指示，将会在与乘客家属的下一次说明会上公布全部通话记录。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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