马航失联飞机搜寻成本高企 将创航空史上搜寻成本之最

路透悉尼4月8日（记者 Jane Wardell） -马航失联飞机的搜寻成本将达数亿美元，将是航空史上迄今成本最高的搜寻工作，目前已有26个国家出动飞机、船舰、潜艇和卫星参与搜寻。

根据路透汇编的估算数据，澳大利亚、中国、美国及越南在印度洋和南海部署军舰和飞机进行搜寻，已经至少花费4,400万美元。该数据以各种搜寻设施小时成本的国防军力数据、国防分析师的估算数据以及五角大楼报告的成本为基础。

马航失联飞机第一个月的搜寻成本，已经与2009年法航失事的AF447飞机的官方搜寻成本3,200万欧元相当。

正如打捞专家所言，当年法航失事飞机的实际搜寻成本可能较官方数据高出三四倍，而当前马航失联飞机的搜寻成本预计会达到数亿美元。

上述4,400万美元的花费，还不包括英国、法国、新西兰、韩国等国动用国防设施的成本，也不包括民用飞机、协调数百搜寻人员、以及世界各地情报分析等其他费用。

负责国际搜寻工作的澳洲官员Angus Houston日前表示，会在晚些时候公布搜寻成本的总体预估数据。

“成本很高，”他说。

一位马来西亚政府消息人士称，马航失联飞机的整个搜寻和打捞工作成本，将至少是法国失事AF447飞机搜寻打捞成本的两倍。由于无权向媒体谈及此事，该消息人士要求匿名。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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