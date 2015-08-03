飞机残骸上的藤壶或可帮助揭开马航MH370失踪之谜--专家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月3日 - 法属留尼汪岛发现的飞机残骸上附着的藤壶或可帮助解开马航MH370航班失踪之谜。
马来西亚周日称，经证实被冲上留尼汪岛的飞机残骸来自与去年失联的马航MH370客机属于同一机型的波音777飞机。
澳大利亚的生态学家根据照片认定飞机残骸上附着的甲壳类动物是鹅颈藤壶或者有柄藤壶。
“藤壶外壳……可以告诉我们有关藤壶形成的水生条件，”澳洲格里菲斯大学的博士学生莱恩·皮尔森(Ryan Pearson)说道，他正在通过研究藤壶外壳的化学成分来分析濒危红海龟的洄游模式。
Pearson称，尽管这种分析技术或可帮助将MH370的搜索范围缩小至几十公里或者几百公里以内的范围，但不太可能确定一个准确的位置。
生态学家门将研究这些藤壶是否在襟副翼表面，抑或是附在了襟副翼两侧，因这或可表明残骸是漂在海面上，还是原本沉于海底。(完)
编译 刘珞焱 审校 王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”