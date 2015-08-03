飞机残骸上的藤壶或可帮助揭开马航MH370失踪之谜--专家

路透悉尼8月3日 - 法属留尼汪岛发现的飞机残骸上附着的藤壶或可帮助解开马航MH370航班失踪之谜。

马来西亚周日称，经证实被冲上留尼汪岛的飞机残骸来自与去年失联的马航MH370客机属于同一机型的波音777飞机。

澳大利亚的生态学家根据照片认定飞机残骸上附着的甲壳类动物是鹅颈藤壶或者有柄藤壶。

“藤壶外壳……可以告诉我们有关藤壶形成的水生条件，”澳洲格里菲斯大学的博士学生莱恩·皮尔森(Ryan Pearson)说道，他正在通过研究藤壶外壳的化学成分来分析濒危红海龟的洄游模式。

Pearson称，尽管这种分析技术或可帮助将MH370的搜索范围缩小至几十公里或者几百公里以内的范围，但不太可能确定一个准确的位置。

生态学家门将研究这些藤壶是否在襟副翼表面，抑或是附在了襟副翼两侧，因这或可表明残骸是漂在海面上，还是原本沉于海底。(完)