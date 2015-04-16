澳大利亚等三国部长称马航MH370扩展搜索任务或将耗时一年

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透悉尼4月16日 （记者 Matt Siegel） - 澳大利亚、中国及马来西亚的政府部长们周四称，若无法在现有搜寻区域找到马航MH370的残骸，将把搜索范围扩大六万平方英里。
官员们在吉隆坡召开的会议上称，扩大的搜索任务可能将耗时一年。
马来西亚交通部长廖中莱、澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）及中国交通部长杨传堂承诺将在必要时将搜寻区域扩大一倍。
“若未能在现有搜寻区域找到MH370的残骸，各国部长们同意将现有六万平方英里的搜索范围扩大至12万平方英里，从而覆盖由专家分析确认的全部最高可能性区域，”部长们在一份联合声明中表示。
“部长们确认扩大的搜索任务可能将耗时一年，因即将到来的冬季月份天气条件不利。”
部长们似乎暗示，扩大的搜索范围可能是找到MH370残骸的最后的最佳机会。
“扩大的六万平方英里搜索任务完成后，所有的较高可能性搜寻区域都将搜索完成，”部长们表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。