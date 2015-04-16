澳大利亚等三国部长称马航MH370扩展搜索任务或将耗时一年

路透悉尼4月16日 （记者 Matt Siegel） - 澳大利亚、中国及马来西亚的政府部长们周四称，若无法在现有搜寻区域找到马航MH370的残骸，将把搜索范围扩大六万平方英里。

官员们在吉隆坡召开的会议上称，扩大的搜索任务可能将耗时一年。

马来西亚交通部长廖中莱、澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）及中国交通部长杨传堂承诺将在必要时将搜寻区域扩大一倍。

“若未能在现有搜寻区域找到MH370的残骸，各国部长们同意将现有六万平方英里的搜索范围扩大至12万平方英里，从而覆盖由专家分析确认的全部最高可能性区域，”部长们在一份联合声明中表示。

“部长们确认扩大的搜索任务可能将耗时一年，因即将到来的冬季月份天气条件不利。”

部长们似乎暗示，扩大的搜索范围可能是找到MH370残骸的最后的最佳机会。

“扩大的六万平方英里搜索任务完成后，所有的较高可能性搜寻区域都将搜索完成，”部长们表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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