马来西亚称在留尼汪岛发现的飞机残骸属于波音777飞机的一部分

路透吉隆坡/巴黎8月2日（记者 Praveen Menon/Marine Pennetier） - 马来西亚周日称，经证实被冲上留尼汪岛的飞机残骸来自与去年失联的马航MH370客机属于同一机型的波音777飞机。

专家希望借助这一长2-2.5米的襟副翼残骸以及被发现的行李箱碎片，找到马航MH370客机命运的线索。

“我们知道，该襟副翼已被正式确认为波音777飞机的一部分，”马来西亚交通部长廖中莱（Liow Tiong Lai）在声明中称。

“这已经得到了法国有关部门、飞机制造商波音、美国国家运输安全委员会（NTSB）以及马方团队的共同证实。”

该残骸已在周六被运往巴黎，并将被带到图卢兹进行更详细的分析。

来自马来西亚、美国、中国、法国及波音的代表将参加周三对该残骸的“验证”。

廖中莱称，马方正在联系留尼汪岛周边国家的相关机构，以就是否有其它疑似来自飞机的物体被发现寻求他们的帮助。

一位接近法国调查的消息人士称，已发现的更多被冲上留尼汪岛的金属屑片已于周日交由警方保管，但目前确认它们是什么仍为时尚早。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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