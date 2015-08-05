澳洲称MH370残骸漂移初始模型曾提供了错误线索

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼8月5日 - 澳大利亚交通安全局（ATSB）称，分析马航MH370客机残骸去向的初始模型错误地将印尼确认为残骸最可能被冲到的地方。该局为牵头马航MH370客机搜寻任务的机构。

ATSB称，2014年6月采用的残骸漂移初始模型曾在2014年7月的前几周错误地显示，首个可能的残骸靠岸地将是印尼苏门答腊的西海岸。

相关模型去年11月由澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）运行，在上月更新后发现，印尼为残骸靠岸地的可能性非常小。

ATSB称，该错误没有影响对马航MH370客机的水面搜寻工作。相关的水面搜寻已于去年4月停止。

“虽然该模型中的这一错误没有对当时的水面搜寻造成影响，但这对分析在此期间残骸可能会被冲到何地、协助确认或排除在海岸上、特别是在澳大利亚西海岸发现的各种物品非常重要，”ATSB在周三的声明中称。

澳大利亚副总理特拉斯（Warren Truss）在声明中称，澳大利亚周三派出一名专家前往法国图卢兹，参加对襟副翼残骸的检查工作。

“马来西亚和法国相关机构正在进行确认该襟副翼残骸是否属于MH370客机的工作，”特拉斯说。

“马方及法方官员可能会在本周晚些时候发布关于该襟副翼残骸来源的正式声明。”（完）