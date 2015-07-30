留尼汪岛现飞机残骸 很可能来自波音777--消息人士

路透巴黎7月30日 - 熟悉内情的一位消息人士周三称，一块被冲上印度洋西侧法属留尼汪岛的飞机残骸据信是来自一架波音777客机，但目前尚无法确定是否来自去年失事的马航370航班。

该消息人士表示，据航空专家称，该残骸可能是襟副翼，通常具有标识或部件编码，应可藉此追踪至具体飞机。

法国航空事故调查处稍早表示，正查证关于该残骸的信息，目前断言其是否来自波音777客机为时尚早。波音稍早拒绝对此事置评。

波音777客机迄今发生过四起严重事故。其中只有马航370航班据信是在赤道以南坠毁，但澳大利亚为首的搜寻行动迄今集中于印度洋的另一侧。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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